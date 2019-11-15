İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği tarafından, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler ve mevzuata uygun olmadığı sespit edilen iş yeri tabelaları hakkında açıklama yapıldı.

Valiliğin yaptığı açıklamada 12 Temmuz - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 42 bin 888 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildiği ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

42 BİN GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE SEVK EDİLDİ

Düzensiz göçle gelen 42 bin 888 kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'nin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bunların geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

6 BİN SURİYELİ BELİRLENEN GEÇİCİ MERKEZLERE GÖNDERİLDİ

İlimizde kayıtsız 6 bin 416 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir.

1 OCAK - 15 KASIM 2019 ARASINDA 100 BİN İŞLEM YAPILDI

İstanbul' da ayrıca 01 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 46 bin 350 düzensiz göçmen ve 4 bin 357 kayıtsız Suriyeli hakkında dosyalı işlem yapılmıştır.

Böylece 1 Ocak - 15 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 100 bin 11 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi için 1 Kasım 2019 tarihinden 15 Kasım 2019 tarihine kadar 3 bin 419 işyeri denetim yapılmıştır.

Yapılan denetimlerde 906 Türk vatandaşı, 118 Suriyeli ve 145 diğer ülke vatandaşı yabancı işçinin kayıtsız istihdam edildiği tespit edilmiş, bu işyerlerine 6.158.495,58 TL para cezası uygulanmıştır.

4 BİN TABELA UYGUN HALE GETİRİLDİ

12.07.2019 - 15.11.2019 tarihleri arasında mevzuata uygun olmayan 4 bin 378 işyeri tabelasının tamamına yakını uygun hale getirilmiştir. Süreç düzenli olarak takip edilmektedir.