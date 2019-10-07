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İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteorolojinin uyarılarından sonra İstanbul'a bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi.

İHA | 07.10.2019 - 20:22..
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İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

"SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT EDİN"

Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.

Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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