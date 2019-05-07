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İstanbul Valisi İBB'ye kayyum olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 23 Haziran'a kadar İBB Başkanı olarak göreve vekalet edeceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber | 07.05.2019 - 13:39..
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İstanbul Valisi İBB'ye kayyum olarak atandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun dün akşam İstanbul'da seçimin iptali ve yenilenmesi konusunda karar verdikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da iptal edilmişti.

İmamoğlu'nun mazbatasının alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kim olacağı ise merak konusuydu.

CUMHURBAŞKANI, YENİ BAŞKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 23 Haziran'a kadar İBB Başkanlığı'na vekalet edeceğini belirtti. Erdoğan, Yerlikaya'nın göreve başladığını da ifade etti.

Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinde de Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin adayı olacağını söyledi.

İstanbul Valisi İBB'ye kayyum olarak atandı

Ali Yerlikaya kimdir

ÇÖZÜM SÜRECİ İDDİALARI

Öte yandan dün Abdullah Öcalan'ın 8 yıl aradan sonra dün İmralı'da avukatlarıyla görüşmesinin ardından çıkan "çözüm süreci yeniden başladı" söylentilerini yalanlayan Cumhurbaşkanı "Yeni bir çözüm süreci yok" dedi.

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