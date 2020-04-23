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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı

23 Nisan mesajı paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Gelecek yıl, coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız İstanbul'dan yine taşacak" dedi.

AA |
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Yerlikaya, mesajında bugün milli iradenin kalbi olarak nitelendirdiği Gazi Meclis'in bir asırlık çınar olduğunu belirterek, "Aziz Milletimiz, Kurtuluş Savaşı yıllarında büyük bir seferberlik başlattı. Nice fedakarlıklarla Cumhuriyetimizi kurduk.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇOCUKLARA ARMAĞAN ETTİ"

Millet iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadığımızı, tanımayacağımızı ilan ettik. Bu kutlu gün, ülkemizi bugünlere taşıyan kahramanlarımızın izinden gitsin, zorluklar karşısında asla pes etmesinler diye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edildi." ifadelerini kullandı.

2023, 2053, 2071...

Bugünün çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de onur ve coşku günü olduğunu dile getiren Yerlikaya, büyük Türkiye idealinin, 2023, 2053, 2071 hedeflerinin, çocukların, gençlerin, milletin her bir ferdinin, çalışkanlığı, millet iradesine kayıtsız şartsız bağlılığıyla gerçekleşeceğini vurguladı.

Mesajında TBMM'nin 100. yılına da değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı

"MECLİSİMİZ, 15 TEMMUZ'DA YENİDEN GAZİ OLDU"

"Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' esasıyla kurulan ve dualarla açılan yüce meclisimiz, 15 Temmuz'da bir kez daha gazi oldu. İstiklal mücadelemizi bir kez daha kazandık. Atatürk'ün bir asır önce söylediği gibi ülkemizi yine milletin azim ve kararlılığı kurtardı. Bugün 23 Nisan'ı evlerimizde karşılasak da gelecek yıl, coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız İstanbul'dan yine taşacak.

"SEVİNÇ, COŞKU, GURUR GÜNÜMÜZ"

Devletimizin kurucusu, ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ebediyete irtihal eden Gazi Meclisimizin tüm vekillerini saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum. Çocuklarımızın ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum. 23 Nisan sevinç, coşku, gurur günümüz... Bu ülkenin her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği, yüzü Türkiye'nin yüzüdür. 100. yılımız kutlu olsun."

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 23 Nisan mesajı

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