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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan balıkçılara karşılama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, katıldığı etkinlikte av sezonunu açan balıkçı teknelerini karşıladı.

AA | 01.09.2019 - 09:20..
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Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. 2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması nedeniyle bir program düzenlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan balıkçılara karşılama

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA PROGRAMA KATILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu'nun başlaması nedeniyle sezonun ilk avından dönen balıkçıları karşılamak üzere Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde düzenlenen programa katıldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan balıkçılara karşılama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA ETKİNLİĞE KATILDI

Burada balık mezatında bulunan Yerlikaya, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vira bismillah" diyerek av sezonunu açtığını ve balıkçıları dualarla, temennilerle uğurladığını hatırlattı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan balıkçılara karşılama

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Yerlikaya, şafak vakti su ürünleri haline geldiklerini ifade ederek, "İlk mezatı açıyoruz. Marmara'nın kurusu sizi çok özlemiş, bütün İstanbulluları özlemiş. İstavrit şu anda ilk tekneden geldi, mezatı açıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 300 liradan kasasını açıyorum. Buyurun alana, satana hayırlı olsun." dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan balıkçılara karşılama

DUA ETTİLER

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da ettiği duada, "Balıkçı kardeşlerimiz bu sezon boyunca inşallah sağlık, afiyet içinde denize açılsınlar. Vira bismillah dediler. Senin izninle, himayenle demir attılar, sezon boyunca inşallah bereketli şekilde seyahatleri devam etsin. Ya Rabbi, onları muhafaza eyle, denize açıldıkları takdirde sağlık, afiyet içinde hem kazanarak hem de salimen hiçbir kaza görmeden evlerine, ailelerine, sevdiklerine dönmeyi nasip eyle. Döndüklerinde de sevdiklerini sağlık, afiyet içinde bulmayı nasip eyle." ifadelerini kullandı.

Dua sonrası toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından çorba ikram edildi. Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık katıldı.

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