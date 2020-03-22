İstanbul Valisi Yerlikaya'dan evde kalın çağrısı

Trabzonspor'da koronavirüs nedeniyle sözleşmesi feshedilen Obi Mikel'le, Jose Sosa'nın Başakşehir maçı öncesi tartıştığı ve Sosa'nın Mikel'e, "Çözüm bu değil" diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Koronavirüse karşı önlem almak amacıyla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkması yasaklanırken, birçok kişi yasağı ihlal etti.

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İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var

Evde kal çağrıları bazı kesimlerde kabul görmedi, güneşli havayı görenler sahillere ve parklara yine akın etti.