İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ramazan uyarıları

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan Ramazan ayıyla ilgili yaptığı paylaşımda, fahiş fiyat uygulayanlara göz açtırılmayacağını ve iftar çadırlarına, sahur gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

FIRSATÇILAR CEZALANDIRILACAK

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilenler hakkında gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır.

TOPLU İFTAR VE SAHUR YASAK

Ramazan boyunca vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecektir.”