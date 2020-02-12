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İstanbul ve Alman polisinden ortak operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi üzerinden Almanya'da yaşayan yaşlı kişileri dolandıran 76 şüpheli için harekete geçti.

DHA | 12.02.2020 - 10:06..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden yaşlı Almanları dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

ORTAK OPERASYON

İstanbul'da, çağrı merkezi adı altında kurulan ofislerden kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon euro dolandıran İstanbul, Antalya, Muğla'da 5'i Alman 36 şüpheli, Almanya'da da 40 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.

Almanya'da ve İstanbul'daki operasyon devam ediyor.

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