1 iPhone 11 modellerinde bulunan UWB teknolojisi nedir Apple'ın iPhone 11 modellerinde kullandığı Ultra Geniş Bant(UWB) teknolojisi hakkında her şey.

2 Koronavirüs, Asya-Pasifik ülke ekonomilerini etkileyecek Moody's, koronavirüsün önce ilk başladığı yer olan Çin'i, sonra da öncelikli Asya-Pasifik ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı ve ekonomilerini etkileyeceği görüşünü paylaştı.

3 Koronavirüs nedeniyle Mobil Dünya Kongresi iptal edilebilir Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Barselona'da yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi tehlikeye girdi.

4 İstanbul ve Alman polisinden ortak operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi üzerinden Almanya'da yaşayan yaşlı kişileri dolandıran 76 şüpheli için harekete geçti.

5 Aslı Bekiroğlu: Büyük destek aldım Özel fotoğrafları internete sızdırılan Aslı Bekiroğlu'undan yeni açıklama geldi.

6 Yangına müdahale eden itfaiye görevlisine araba çarptı Beylikdüzü’nde bir inşaatın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine araba çarptı. Kaza sonrası yaralanan görevliye, ilk müdahale arkadaşları tarafından yapıldı.