İstanbul ve Ankara'daki çakarlı maganda yakalandı

Ankara'da yaşayan ve kendisini iş adamı olarak tanıtan A.Ö., çakar yasağına rağmen trafiğe çakarlı araçla çıktı.

Sosyal medya hesabı açan A.Ö., lüks araçlı konvoyla İstanbul ve Ankara caddelerinde dolaştı.

İstanbul ve Ankara'daki çakarlı trafik magandası VİDEO

DİĞER ARAÇLARI SIKIŞTIRDILAR

Çakarlı araç konvoyuyla ilerleyen A.Ö. ve yanındakiler, diğer sürücüleri sıkıştırıp zor anlar yaşattı.

POLİS CEZAYI KESTİ

A.Ö.'nün konvoyu, önceki gün Ankara Gölbaşı'nda polis tarafından durduruldu. A.Ö.'ye 2 bin 4 lira çakar cezası kesildi. Ayrıca araç ve belgelerdeki eksiklikler nedeniyle de A.Ö.'ye ceza kesildiği öğrenildi.



















