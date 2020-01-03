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İstanbul ve Çorum'a şehit haberleri

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde süren PENÇE-3 Harekâtında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık ve Piyade Sözleşmeli Er Ayhan Çam'ın acı haberleri, ailelerine ulaştırıldı.

DHA | 03.01.2020 - 01:43..
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Pençe-3 Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın(25) şehadet haberi, Halkalı semtindeki baba evine yetkililer tarafından verildi.

İstanbul ve Çorum'a şehit haberleri

Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin yakınları ve komşuları da taziye için geldikleri adreste acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı şehit evinin önünde hazır bekletildi.

İstanbul ve Çorum'a şehit haberleri

TOKAT'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verilmek için memleketi Tokat'ın Cihet Kasabası'na gönderilecek.

İstanbul ve Çorum'a şehit haberleri

ABİSİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞ

Şehit Işık'ın yaklaşık 3 hafta önce ağabeyinin evlendiği ve düğün için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

ÇORUM'DA ŞEHİT YASI

Piyade Sözleşmeli Er Ayhan Çam'ın(24) şehadet haberi, Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

İstanbul ve Çorum'a şehit haberleri

Baba Bekir Çam şehit haberiyle gözyaşına boğulurken, anne Nuran Çam ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. Nuran Çam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul ve Çorum'a şehit haberleri

Şehit Çam'ın evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Çam'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a gönderilmek üzere yola çıktı.

İstanbul ve Çorum'a şehit haberleri

Şehit Çam'ın naaşı, Cuma günü öğle namazına müteakip Çorum'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan şehit Ayhan Çam'ın bekar ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

İstanbul ve Çorum'a şehit haberleri

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