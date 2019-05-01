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İstanbul ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 01.05.2019 - 11:18..
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK adına yasadışı eylem yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İstanbul’da Kartal, Arnavutköy, Bağcılar ve Kağıthane ile Diyarbakır Bağlar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, Diyarbakır’da 2, İstanbul’da ise 4 kişi gözaltına alındı.

4'Ü TUTUKLANDI

Zanlılardan 4’ü tutuklanırken 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu

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