İstanbul ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu

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Vedat Muriç'in Fenerbahçe aşkı

Attığı 13 gol ve yaptığı 7 asistle Ç.Rizespor'u sırtlayan isim olan Vedat Muriç'in hedefi gelecek sezon Fenerbahçe forması giymek. Kosovalı futbolcu, transfer için Rize ekibinden anlayış bekliyor.