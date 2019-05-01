İstanbul ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK adına yasadışı eylem yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İstanbul’da Kartal, Arnavutköy, Bağcılar ve Kağıthane ile Diyarbakır Bağlar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, Diyarbakır’da 2, İstanbul’da ise 4 kişi gözaltına alındı.
4'Ü TUTUKLANDI
Zanlılardan 4’ü tutuklanırken 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.