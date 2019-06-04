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İstanbul yolları bomboş kaldı

9 günlük bayram tatili dolayısıyla İstanbulluların kentten ayrılmasıyla, trafik yoğunluğu yüzde 2’ye düştü.

İHA | 04.06.2019 - 10:25..
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Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbullu vatandaşlar, tatil beldelerine ve memleketlerine gitti.

TRAFİK YÜZDE 2'YE DÜŞTÜ

Erkenden yola çıkan tatilcilerin kentten ayrılması ile İstanbul’da, yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik verilerine göre, bayramın birinci gününde kentte yoğunluk yüzde 2’ye düştü.

İstanbul yolları bomboş kaldı

YOLLAR BOŞ KALDI

İstanbul'un birçok noktasında yollar boş kalırken, Bakırköy ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi. Görüntülerle boş kalan yollar, gözler önüne serildi.

İstanbul’da yollar bayram etti

İstanbul yolları bomboş kaldı

İstanbul yolları bomboş kaldı

İstanbul yolları bomboş kaldı

İstanbul yolları bomboş kaldı

İstanbul yolları bomboş kaldı


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