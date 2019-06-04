İstanbul yolları bomboş kaldı

İngiltere'ye Kraliçe Elizabeth ile görüşmeye gelen ABD Başkanı Trump, ülkede protesto ediliyor.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, bayram paylaşımında oğlu Hamza Arda’yı ilk kez gösterdi.

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, Galatasaray'a ödenmemiş alacakları olduğu için dava açtı.

Tarsus’ta kumar oynarken yakalanan 131 kişiye, toplam 43 bin 210 TL para cezası kesildi.

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Başakşehir'den Beşiktaş'a Visca yanıtı: 52 milyon

Başakşehir, Visca'yı transfer etmek isteyen Beşiktaş'tan 8 milyon euro (52 milyon TL) talep ett. Siyah-beyazlılar fiyatı düşürmek için görüşmeleri sürdürüyor.