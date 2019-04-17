İstanbul YSK kararını bekliyor

İstanbul yerel seçim sonuçlarını 17 gündür heyecanla bekliyor.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazlar süreci beklenenden çok daha fazla uzattı.

Ancak Maltepe'de 309 bin oyun sayılmasıyla süreçte önemli bir aşamadan geçilmiş olundu.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun 12 binin üzerinde oyla önde olmasından dolayı bugün Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbata bekliyor.

"MAZBATAMIZI ALACAĞIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Oyları bir kez de tersten sayacağız diye tutturmazlarsa eğer Maltepe son sandıklar sayıldı ve İstanbul’da yeniden sayım işlemi bitti. Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın.." dedi.

AK PARTİ İTİRAZ ETTİ

Diğer tarafta AK Parti olağanüstü itirazını gerçekleştirdi. YSK'nın mazbata vermemesini bekleyen AK Parti seçimlerin yenilenmesini istiyor.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ

Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak.

Bugün yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Sonuçlar YSK’nın veri tabanına işlenecek ve YSK’nın kararı beklenecek.