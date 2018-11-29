İstanbul'a AKOM tarafından uyarı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ GEÇİŞLERİ YAŞANACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Fırtına şeklinde esen rüzgar ile birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken, hafta sonuna kadar sıcaklıkların 7- 10 derece aralığında, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.