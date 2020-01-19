İstanbul'a beklenen kar geliyor

Marmara bölgesi, Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi.

İstanbul'da bugün etkili olacak yağışların, yarın kuvvetli rüzgar ile birleşerek hissedilen sıcaklığı oldukça düşürmesi bekleniyor.

Yapılan tahminlere göre, İstanbul'a perşembe ve cuma günü kar yağması bekleniyor.

YURT GENELİNDE KAR YAĞIŞI HAKİM

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde bugün parçalı bulutlu hakim olacak. Doğu Akdeniz'de Osmaniye ve Hatay'ın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Ankara, Yozgat, Eskişehir'in doğu kesimleri, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Sivas çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR

İstanbul'a iki gün yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün aralıklı olarak yer yer beklenen yağışlar yarın kuvvetli rüzgar ile hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek. Perşembe ve cuma günü İstanbul'a beklenen kar yağışı düşecek.