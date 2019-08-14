İstanbul'a dönüş trafiği

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler yollara düştü.

Tatilcilerin ayrılmasıyla megakent İstanbul'da trafik hiç olmadığı kadar boş kalmıştı, İstanbul'a giriş yolunda trafik yeniden oluştu.

GİRİŞLERDE YOĞUNLUK BAŞLADI

Bayramın son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde yoğunluk görülüyor.

EKİPLER TRAFİĞİ KONTROL EDİYOR



Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarına bayram tatili için gidenlerin, dönüş yolculuğuna başlamasıyla yollarda yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Malkara uygulama noktası, üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli kontrol ediliyor.





