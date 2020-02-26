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İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 10 arttı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Ocak ayında İstanbul'u 1 milyon 17 bin yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

DHA | 26.02.2020 - 19:18..
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 yılının Ocak ayında, İstanbul'a gelen yabancı turist verilerini paylaştı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden turist verilerini içeren bir video paylaşan Vali"İstanbul’umuza Ocak ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 1 milyon 17 bine ulaştı. Bu başarı misafirperverliğin en güzel ödülü" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın paylaştığı videoda, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre 2020 yılının Ocak ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 17 bin 34 kişi olduğu belirtildi.

YÜZDE 10 ARTIŞ OLDU

Paylaşımda turist sayısıyla ilgili verilen rakamlar, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik, Tuzla, Zeytinburnu, Ambarlı ve Karaköy limanlarından alınan verilerle belirlendi.

2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 10,67 oranında artış oldu.

EN ÇOK HAVAYOLU KULLANILDI

Ocak ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerden 1 milyon 14 bin 3 kişi havayolunu, 3 bin 31 kişi deniz yolunu kullandı.

Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 10,7’lik artış oldu. Gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72’si İstanbul Havalimanı’nı; yüzde 27’si Sabiha Gökçen Havalimanını kullandı.

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