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İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı arttı

2019 yılının ilk 9 ayında İstanbul’a 11 milyon 342 bin 822 yabancı turist geld

Haber Merkezi | 01.11.2019 - 21:17..
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İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı arttı

İstanbul kendi rekorunu kırmaya devam ederek turizmde çıtayı yükseltiyor...

Bu yılın ilk 9 ayında İstanbul’u ziyaret eden turist sayısında, geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 12’lik bir artış yaşandı.

Söz konusu zaman aralığında İstanbul’u 11 milyon 342 bin 822 yabancı turist ziyaret etti.

İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı arttı

ZİRVEDE ALMANYA VAR

Yılın ilk 9 ayında İstanbul, en çok Almanya’dan turist ağırladı. 858 bin 128 Alman vatandaşı, tatil için İstanbul’u tercih etti.

İRAN VE İRAK TAKİP ETTİ

Almanya’yı İran ve Irak takip ederken, Suudi Arabistan’dan 385 bin 13, Rusya'dan 512 bin 318, İsrail’den 222 bin 831 turist İstanbul’a geldi.

TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 14 ARTIŞ

Türkiye genelinde ise 2019 yılının ilk 9 ayında ağırlanan yabancı turist sayısında, geçen yıla oranla yüzde 14 artış oldu.
Yılın ilk dokuz ayında ülkeyi 36 milyon 428 bin 212 yabancı turist ziyaret etti.

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