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İstanbul'a gelen kargo uçağı düştü

İspanya Vigo'dan İstanbul'a gelen Antonov-12 tipi kargo uçağı Ukrayna'da yakıt ikmali için alçalırken düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 04.10.2019 - 11:25..
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Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo’dan İstanbul’a gelmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için Lviv Havalimanı’na inişe geçtiği sırada yerel saatle 06.45’te telsiz bağlantısının koptuğunu duyurdu.

5 ÖLÜ, 3 YARALI

Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy, AN-12 tipi kargo uçağının yakıtın bitmesi sebebiyle havalimanına acil iniş yaptığı sırada düştüğünü duyurdu. Uçağın enkazına ulaşıldığı ve düşüş sebebi araştırıldığı açıklandı.

İstanbul'a gelen kargo uçağı düştü


Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, kazada uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

İstanbul'a gelen kargo uçağı düştü

İstanbul'a gelen kargo uçağı düştü

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