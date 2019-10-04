İstanbul'a gelen kargo uçağı düştü

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in ikinci bebekleri de erkek olacak.

6

Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları aranıyor

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun şampiyonalardan kazandığı 13 madalyası kayıp. Süleymanoğlu'nun evinden madalyalar için keşif yapılsa da henüz bir sonuca ulaşılamadı.