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İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul’da faaliyet gösteren taş ocaklarının yıllar içinde doğaya verdiği zarar, uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi.

İHA | 07.08.2019 - 10:11..
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İstanbul’un ciğerleri olan ormanların büyük bir kısmını yok eden taş ocaklarının son durumu, havadan görüntülendi.

Çevresinde nefes almakta güçlük çekilen Göktürk’te bulunan taş ocaklarının doğaya verdiği zarar, uydu görüntüleri ile gözler önüne serildi. Görüntülerle yıllar içerisinde ormanın nasıl yok edildiği, aşama aşama ortaya çıkarıldı.

YILLAR İÇERİSİNDE NASIL OLACAĞI KARE KARE YANSITILDI

Görüntülerde küçük bir alanda başlayan çalışmaların yıllar içerisinde büyüdüğü ve taş ocaklarının çevresinde bulunan ormanlık alanın büyük bir kısmının yok edildiği gözlendi.

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

HAVADAN GÖRÜNTÜ

Ormanların tahrip olmasına neden olan taş ocaklarının son durumu ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, yemyeşil ormanların içerisindeki taş ocaklarına dikkat çekti.

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İNSANDAN VE ORMANDAN UZAK YERLERDE YAPILMASI GEREKİYOR

Taş ocağının orta ve en derin kısımlarında ise göletler oluşuyor. Taş ocaklarındaki patlatmaların doğal dengeyi, su yollarını ve çatlak mağara sistemini bozduğu belirtiliyor. Bu gibi olumsuz etkilerinden dolayı taş ocaklarının; yerleşim yerlerinden, ormanlık alanlardan, su üretim alanlarından uzakta ve ağaçlandırılamayacak kayalık alanlarda yapılması gerektiği ifade ediliyor.

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

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