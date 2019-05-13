İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

İstanbul trafiğinin yoğunluğunu azaltan metro hatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Alınan yeni kararla birlikte; Yenidoğan – Sarıgazi - Hastane Metro hattı uzatılıyor.
3 İSTASYONDAN OLUŞACAK
Ümraniye ve Sancaktepe ilçe sınırları arasında yapılması planlanan hat; 3 istasyondan oluşacak.
Sarıgazi - Türkiş Blokları Metro Hattı için ise 900 milyon lira harcanacak ve ulaşımı oldukça rahatlatacak.
UZATILACAK HAT 2022'DE AÇILACAK
Sarıgazi- Türkiş Blokları Metro Hattı projesinin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Hastane - İmes Metro Hattı'nın ise 2022 yılında hizmete açılması bekleniyor.