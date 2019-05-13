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İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

Ümraniye ile Sancaktepe’den geçmesi planlanan Hastane - İmes Metro Hattı için çalışmalar başladı.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 15:54..
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İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

İstanbul trafiğinin yoğunluğunu azaltan metro hatlarına bir yenisi daha ekleniyor. Alınan yeni kararla birlikte; Yenidoğan – Sarıgazi - Hastane Metro hattı uzatılıyor.

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

3 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Ümraniye ve Sancaktepe ilçe sınırları arasında yapılması planlanan hat; 3 istasyondan oluşacak.

Sarıgazi - Türkiş Blokları Metro Hattı için ise 900 milyon lira harcanacak ve ulaşımı oldukça rahatlatacak.

İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor

UZATILACAK HAT 2022'DE AÇILACAK

Sarıgazi- Türkiş Blokları Metro Hattı projesinin 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Hastane - İmes Metro Hattı'nın ise 2022 yılında hizmete açılması bekleniyor.

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