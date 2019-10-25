İçişleri Bakanlığı, 1 Kasım'dan itibaren kamu ve özel araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerinin kullanımının yasaklanacağını açıklamıştı.

Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne başlandı. Çakarların sökülmesi son haftaya bırakılınca sanayide yoğunluklar yaşandı.

1 AYDA 1100 ARAÇ

Elektronik sistemler üzerine çalışan, çakarların sökümünü yapan iş yerinin sahibi İsmail Cesur, '' Bir ayda takriben 1100 aracın sirenini söktük, sökülmeye de devam ediliyor '' dedi.

SEYYAR SİSYEMLER KULLANILACAK

Çakar yerine tepe lambalarının kullanılacağını belirten Cesur, ''Çakarları kimlerin kullanabileceği yasalarda belirtilmiş, kolluk kuvvetlerinin yetişebilmesi için geçiş üstünlüğü gerekiyor. Bunun için de seyyar vakumlu ya da mıknatıslı geçici yani lazım olduğu zaman kullanılabilen sistemlere talepler arttı. Bu talep doğrultusunda yeni ürünler geliştiriyoruz '' diye konuştu.

İstanbul'da 1 ayda 1100 aracın çakarı söküldü VİDEO

YOĞUNLUK DEVAM EDECEK

Söküm işlemlerinde yoğunluğun artacağını ifade eden Cesur, '' 1 kasıma kadar 2500 aracın çakarını sökeceğimizi düşünüyorum '' dedi.

KAMU ARAÇLARINDAN DA SÖKÜLÜYOR

Işıklı uyarı sistemi olan çakarların sökümünü yapan Kadir İspiroğlu ise '' Bugüne kadar çakarını söktüğümüz araç sayısı 400'ü buldu. Sökme oranında ciddi bir yükselme var. Kamu, belediye, polis vb. araçların çakarları da sökülüyor. Biz de yoğun şekilde söküyoruz. '' dedi.

TOPLAMDA 7000 ARAÇTAN ÇAKAR SÖKÜLECEK

Sökülecek çakar sayısının artacağını belirten İspiroğlu, '' Duyumumuza göre 7000 araçtan çakar sökülecek ve şu ana kadar bunların çoğu söküldü. Tahminime göre 500 tane daha sökeriz diye düşünüyorum. Biz koruma kararı olan firma ve şahısların araçlarının çakarlarını söküyoruz. '' şeklinde konuştu.