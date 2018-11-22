İstanbul’da 1 milyon liralık vurgun yapan silahlı çete çökertildi

İstanbul Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Kartal’da 7 villadan yaklaşık 1 milyon liralık kasa hırsızlığının gerçekleşmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Hırsızlık çetesi çökertildi VİDEO

LÜKS VİLLALARI TERCİH EDİYORLAR

Yapılan çalışmada silahlı şahısların, Beylikdüzü’nden çaldıkları lüks otomobile sahte plaka takarak, belirlenen ilçelerdeki villalara geldiği ve demir kesme makasıyla bahçe çitlerini keserek içeriye girdikleri belirlendi.

Atkı ile yüzünü kapatan ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullandığı tespit edilen şüphelilerin, bu sayede olayları gerçekleştirdikleri öğrenildi.

FSM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA YAKALANDILAR

Çalışmaların ardından polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, Plaka Tanıma Sisteminden de şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakasını takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda polis, şüphelileri geçtiğimiz pazar günü çalıntı araçla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtikten sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 1 gün önce Kartal Dragos’da bir villadan çaldıkları kıyafetlerle soygun yapması da dikkat çekti. Ayrıca şüphelilerin aracı bile eldivenle kullandıkları belirlendi. Öte yandan hırsızlık ve şüphelilerin yakalanma anı ise kameralara yansıdı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Gözaltına alınan Ali Rıza Ç.’nin hırsızlık suçundan emniyette 8, Aykut K.’nın 16, Orhan G.’nin 40, Ahmet S.’nin 25, Eren A.’nın ise 15 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şube çıkışında şüphelilerden biri, “Biz hiçbir şey yapmadık.” dedi.