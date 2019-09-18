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İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Eyüp'te bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 18.09.2019 - 20:13..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, Eyüp'te çeşitli iş kollarıyla ilgili atölye ve imalathanelerin bulunduğu bir iş merkezinde kaçak nargile tütünü imal edilen bir iş yeri olduğu belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon başlatan KOM Şube ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde 1 ton kaçak nargile tütünü, yüklü miktarda ham madde ve nargile tütünü yapımında kullanılan düzeneğe el konuldu. Konuyla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul'da 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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