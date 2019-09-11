İstanbul Esenyurt’ta, annesinin elini tutup yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza üst yoldan gelen kadın sürücünün kullandığı araç çarptı.

1 TONUN ÜZERİNDEKİ ARACI ELLERİYLE KALDIRDILAR

Küçük kız kadın sürücünün kullandığı aracın altında kaldı. Yaşanan olay sonrası şoka giren yabancı uyruklu çocuğun annesi çığlıklarla yardım istedi. Kadının sesini duyan vatandaşlar 1 tonun üzerindeki aracı elleriyle kaldırarak çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

İstanbul'da küçük kızı 1 tonluk aracın altından kurtardılar ViDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerine çağrılan ambulans ile çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen polis ise kadın sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.