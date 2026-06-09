İstanbul'da 10 yıl önce yaşanan Aynur Kanbur cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Fail meçhul cinayetler çözülmeye devam ediliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olaylar için özel bir birim kurduklarını söylemişti.

Bu kapsamda da çalışmalar sürerken son olarak İstanbul'da 10 yıl önce katledilen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un ölümünü ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

BİRDEN FAZLA KEZ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

"Mezdeke" adlı dans grubunun üyesi olan 49 yaşındaki Aynur Kanbur, ikamet ettiği apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından silah ile birden fazla ateş edilerek öldürülmüştü.

Olay yerinde bulunan boş kovanlar, aradan geçen süreye rağmen başka bir olay ya da silah ile eşleştirilemedi.

2017 yılında Aynur Kanbur’un ablasının verdiği dilekçe üzerine, Aynur Kanbur’un akrabaları olan Fazlı K. Serdar K. ve Yüksel K. hakkında ekipler tarafından inceleme başlatılmıştı.

İnceleme yapılan şüphelilerin geçmişte Aynur Kanbur’u ‘Bizim sülaleden dansöz çıkmaz’ diyerek tehdit ettikleri iddiası üzerine HTS kayıtları geriye dönük şekilde incelenmişti.

YENİDEN İNCELEME BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın kurulması sonrası Aynur Kanbur dosyası tekrardan ele alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma ile ilgili çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

4 BİN SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENDİ

Polisin şüpheliye ulaşmak için özel bir ekip kurduğu, ardından şüphelinin Mecidiyeköy’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüsüne ulaştığı öğrenildi.

Şapkalı olduğu belirlenen saldırganın eşkalini belirleyen polis, onun nereden metrobüse bindiğini tespit etmek için aylarca çalışma yürüttü.

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekibin sadece bu işle görevlendirildiği, ekibin 4 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelediği öğrenildi.

AĞIR ÇEKİM DETAYI

Olaya ilişkin önemli bir detay, güvenlik kamerası görüntülerinin ağır çekimde incelenmesiyle ortaya çıktı.

Cinayet polisleri, şapka kullanan şüphelinin Avcılar Metrobüs İstasyonu’ndan Mecidiyeköy yönüne hareket ettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis, söz konusu duraktan metrobüse binen tüm erkek şahısları incelemeye aldı.

BİN 700 KİŞİNİN AKBİL KAYITLARI İNCELENDİ

16-50 yaş grubundaki bin 700 kişi AKBİL kayıtlarından tek tek incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda öldürülen Aynur Kanbur’un akrabası olduğu belirlenen Bülent G.’ye ulaşıldı.

Şüphelinin hareketlerinin katilin profiliyle uyuştuğu tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, cinayeti işlediği değerlendirilen Bülent G. ile olayı azmettirdikleri iddiasıyla Fazlı K. ve Serdar K. hakkında arama kararı çıkartıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"BİZİMLE DALGA GEÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınan şüphelilerden Bülent G.’nin emniyette verdiği ifadesinde ilk beyanında cinayeti işlediğini itiraf etti. Bülent G.’nin, avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kanbur’u öldürdüğünü söyleyerek, olayı tüm detaylarıyla anlattığı belirtildi.

Şüphelinin, "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

"SİLAHI DENİZE ATIP EVİME DÖNDÜM"

Olay günü yanına silahını alarak Avcılar’dan metrobüse bindiğini anlatan Bülent G., "Onun evinin önüne kadar yürüdüm. Bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım.

Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım. Beşiktaş’a kadar yürüdüm. Orada silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm" dediği öğrenildi.

KEŞİF YAPTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin Mecidiyeköy’de metrobüsten indiği, ardından silahlı saldırıyı gerçekleştireceği Aynur Kanbur’un evine doğru yürüdüğü görüldü.

Saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin Beşiktaş’a giderken de güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.