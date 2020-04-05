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İstanbul'da 100 binden fazla aileye yardım ve maaş

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma gününden itibaren 100 bin 244 aileye, sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.

AA |
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İstanbul'da 100 binden fazla aileye yardım ve maaş

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile bin liralık sosyal yardım ve 2022 Sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında maaş alan 142 bin 207 vatandaşın bulunduğunu belirtti.

41 BİN 963 AİLEYE DAHA YARDIM

Vali Yerlikaya, "Cuma günü saat 10.00’dan bugün saat 18.00’e kadar 100 bin 244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik. 41 bin 963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 100 binden fazla aileye yardım ve maaş

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