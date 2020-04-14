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İstanbul'da, 107 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Havahan Karadeniz, alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

AA |
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İstanbul'da, 107 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

İstanbul'da yaşayan 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle bir hafta önce hastaneye başvurdu.

Karadeniz'e yapılan testler sonucunda ise koronavirüs tespit edildi.

YAŞINA RAĞMEN PES ETMEDİ

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karadeniz, hastalığı yenerek taburcu edildi. Karadeniz'i hastaneden, torununun torunu Melih Çırağ almaya geldi.

Havahan Karadeniz, hastaneden tedavisinde görev alan personel tarafından alkışlarla uğurlandı.

İstanbul'da, 107 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi ViDEO

İstanbul'da, 107 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

İstanbul'da, 107 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

İstanbul'da, 107 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

İstanbul'da, 107 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

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