İstanbul'da, 107 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bugünlerde yatırım ve istihdam cephesinden güzel haber var. Bosch, Bursa'daki yatırımını genişletecek.

Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet’ten 'evde kal' çağrısı

Bilim insanları, Hint Okyanusu'ndaki Ningaloo Kanyonu'nda 45 metre uzunluğunda bir deniz canlısı tespit etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurtlarda karantina altına alınan vatandaşlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

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Huzurevlerine 64 milyon lira ödenek gönderildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik"