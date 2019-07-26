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İstanbul'da 11 yaşındaki kıza araba çarptı

İstanbul Esenyurt'ta annesinin elinden yola fırlayan 11 yaşındaki küçük kıza araba çarptığını gören annesi, sinir krizi geçirdi. Çevrede bulunan ve yakını olduğunu iddia eden bir kişi anneyi tokatladı

İHA | 26.07.2019 - 09:50..
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Dün akşam saatlerinde Esenkent girişinde yolunda giden panelvan araç, bir anda karşısına çıkan çocuğu görünce duramadı.

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKARAK YOLA FIRLADI

Kaldırımda annesi ile karşıya geçmek için bekleyen 11 yaşındaki kız, annesinin elini bırakarak bir anda yola fırladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Küçük kız panelvan aracın kendisine çarpması ile yaralandı. Özel bir hastanenin önünde olan kazayı gören çevredeki vatandaşlar, çocuğu hemen hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da 11 yaşındaki kıza araba çarptı

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri hemen duruma müdahale etti. Araç sürücüsü ile ilgili işlem yapı. Bu sırada sinir krizi geçiren üzüntülü anne, araca saldırdı.

KAMERALARA YANSIDI

Bir süre araca zarar vermeye çalışan anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde kadının yakını olduğu düşünülen bir kişi ise kadına tokat atarak kendisine getirmeye çalıştı. Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul'da 11 yaşındaki kıza araba çarptı

KÜÇÜK KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki küçük kızın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

İstanbul'da 11 yaşındaki kıza araba çarptı

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