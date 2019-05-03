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İstanbul’da 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilo skunk diye tabir edilen uyuşturucu ve 550 bin hap yakalandı.

İHA | 03.05.2019 - 11:23..
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu şebekelerinin, yüklü miktarda skunk olarak tabir edilen uyuşturucu maddeyi Arnavutluk’tan, 550 bin uyuşturucu hapı Hollanda’dan Türkiye’ye sokarak piyasaya sürmeye hazırlandığı istihbaratını aldı.

PEŞ PEŞE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışma başlatan narkotik polisi, yaklaşık 20 gün boyunca teknik ve fiziki takiple uyuşturucu maddelerin saklandığı depoları tek tek tespit etti. Ardından Bakırköy, Küçükçekmece ve Eyüpsultan’da belirlenen adreslere 20 ve 29 Nisan tarihinde peş peşe operasyon düzenlendi.

İstanbul’da 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

7 ŞÜPHELİ  GÖZALTINDA

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, yaklaşık 1 ton 200 kilo uyuşturucu skunk maddesi ile 550 bin adet extacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 34 milyon lira olduğu öğrenilirken, olayla bağlantılı 2’si yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

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