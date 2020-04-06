İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'da 120 bin 727 aileye daha sosyal yardım ödemelerinin ve maaşlarının verildiğini duyurdu.

"120 BİN 727 AİLEYE YARDIMLARI TESLİM ETTİK"

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 1000 lira sosyal yardım ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alan; İstanbul’daki 120 bin 727 vatandaşımızın maaşlarını evlerinde teslim ettik. Evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımıza yarın tekrar gideceğiz." ifadelerini kullandı.