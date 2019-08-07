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İstanbul'da 135 bin TL'yi gasbeden şüpheliler yakalandı

Esenyurt'ta para taşıdığını öğrendiği PTT acentalığı yapan komşusunu plan yaparak gasbeden zanlı, suç arkadaşlarıyla birlikte polisin dikkati sayesinde 10 dakika içinde yakalandı.

DHA | 07.08.2019 - 15:21..
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İstanbul Esenyurt'ta PTT Acentalığı yaptığı öğrenilen U.A., yolda yürürken yanına 2 kişi yaklaştı.

Şüpheliler, U.A.'nın başına silah dayayarak, içinde yaklaşık 135 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çantayı gasbetti. Şüpheliler, olaydan sonra otomobille olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da 135 bin TL'yi gasbeden şüpheliler yakalandı

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, yaklaşık 10 dakika sonra yolda denetim yapan polislerin dikkatini çekti. Polis seyir halindeki otomobilin plakasını tespit ettiğinde, sahte plaka takıldığını ve aracın çalıntı olduğunu belirledi.

Komşusunun başına silah dayayıp 135 bin lirasını gasbeden şüpheliler kamerada İZLE

Bunun üzerine "dur" ihtarı yapılan araç, hızla kaçmaya başladı. Polis, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler polisten kaçmak için hızla giderken, bu sırada ortaya çıkan ve içinde şüphelilerin suç ortağı olduğu öğrenilen bir kişi polis aracının önünü kesmeye çalıştı.

İstanbul'da 135 bin TL'yi gasbeden şüpheliler yakalandı

10 DAKİKADA YAKALANDILAR

Tüm bunlar yaşanırken, diğer şüpheliler kaza yapınca otomobili terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kısa bir kovalamacanın ardından şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yanına gelen mağdur U.A., şüphelilerin 10 dakika önce çantasını gasbettiğini söyleyerek, şikayetçi oldu.

İstanbul'da 135 bin TL'yi gasbeden şüpheliler yakalandı

KOMŞUSU ÇIKTI

Gözaltına alınan Koray C. (38), ile arkadaşları Mehmet Ali D. (34), Fırat S. (30), Salih O., (31) Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulandı. Yapılan çalışmalar sonucu Koray C.'nin, gasbedilen U.A.'nın yıllardır komşusu olduğu ve her akşam para dolu çantayla eve geldiğini bildiği için soygun planını yaptığı öğrenildi.

İstanbul'da 135 bin TL'yi gasbeden şüpheliler yakalandı

PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin gasbettiği çantanın içinde bulunan 105 bin lira, 1.100 dolar, 1.000 euro ve 40 adet çeyrek altın,  mağdur U.A.'ya teslim edildi. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunduğu, ayrıca Salih O. ile Mehmet Ali D.'nin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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