İstanbul'da 15 liralık yıkama parası yüzünden kavga çıktı

İstanbul Sultangazi'de bir benzin istasyonuna gelerek araçlarını yıkatan Şükrü K. ve Arif K., 15 lira olan yıkama parasını vermeden ayrılmak istedi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İstasyon çalışanı Serkan A. ise yıkamanın ücretli olduğunu söyleyerek duruma müdahale etti. Bunun üzerine çalışanlarla, aracını yıkatan 2 şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdü ve ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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EKİP ARACINDAKİ ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Yaşanan kavgada çalışanlar tarafından darbedilen şüpheliler Şükrü K. ve Arif K., ekipler tarafından polis aracına alındı. Olay yerine gelen benzinlik sahipleri ile bazı çalışanlar, ekip aracındaki şüphelileri linç etmek istedi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, şüpheliler Şükrü K. ve Arif K. ile kavgaya karışan benzinlik çalışanı Serkan A.’yı ifadelerini almak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler Şükrü K. ve Arif K. ile benzinlik çalışanı Serkan A.’nın ifadeleri alındı.

Kavganın ‘oto yıkama parası’ nedeniyle çıktığını ifade eden şahıslar, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.