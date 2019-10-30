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İstanbul'da 1.5 milyonluk 'fil dişi' operasyonu

Nesli tehlike altında olan yabani hayvanlardan imal edilmiş ürünleri satan çeteye operasyon düzenlendi.

AA | 30.10.2019 - 16:18..
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İstanbul ekipleri ihbar doğrultusunda Kağıthane’de bir adrese düzenlediği operasyonda, nesli tehlike altında olan yabani hayvanların dişlerinden imal edilmiş, dünyada her türlü ticari alım ve satımı yasaklanan fildişi ve gergedan boynuzundan yapılmış tespihler, fil dişinden yapılmış objeler, fil dişi, gergedan boynuzu ve piton yılan derisi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi.

İstanbul'da 1.5 milyonluk 'fil dişi' operasyonu

4 METRE 60 SANTİM PİTON DERİSİ

Operasyonda 189 gergedan boynuzu, fil dişi ve damla tespih, 75 ve 85 santimetre boylarında 2 adet fil dişi, 50 santim boyunda gergedan boynuzu, 4 metre 60 santim piton yılanı derisi, 62 adet fil dişinden imal edilmiş objeler, 14 adet 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında obje ele geçirilen ürünler arasında yer aldı. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

İstanbul'da 1.5 milyonluk 'fil dişi' operasyonu

İstanbul'da 'fil dişi' operasyonu VİDEO

BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Ele geçirilen ürünlerin başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Baltık ülkelerinden havalimanları kullanılmak suretiyle kaçak olarak ülkeye sokulduğu tespit edildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu bir şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'da 1.5 milyonluk 'fil dişi' operasyonu

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