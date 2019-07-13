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İstanbul'da 15 Temmuz'da 9 bin 500 personel çalışacak

İstanbul Valiliği, yapılacak kutlamalar için alınan güvenlik, sağlık ve ulaşım tedbirlerini paylaştı. Buna göre 15 Temmuz'da 9 bin 500 personel görev yapacak.

İHA | 13.07.2019 - 19:55..
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İstanbul Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak kutlamalar için aldıkları tedbirleri açıkladı.

Valilik, 15 Temmuz gününde ulaşım, sağlık, güvenlik tedbirlerinin alındığı ve Atatürk Havalimanında yapılacak etkinlikte 9 bin 500 personelin, il genelinde alınacak emniyet tedbirleri için ise 25 bin personelin görevlendirildiğini belirtti.

GÜVENLİK, SAĞLIK VE ULAŞIM TEDBİRLERİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, “15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle idrak edilecektir. Etkinlikler için Valiliğimizce gerekli güvenlik, sağlık ve ulaşım tedbirleri alınmıştır. 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek program dolayısıyla ulaşımda yoğunluk beklenmektedir. Trafik yoğunluğu yaşanabilecek güzergâhlar; Basın Ekspres’ten Atatürk Havalimanı’na geliş, E5 Güney ve Kuzeyden Atatürk Havalimanı’na geliş, Havuzlu Kavşak, Yeni Havalimanı Caddesi ve Atatürk Havalimanı istikameti Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılacak vatandaşlarımızın metro, metrobüs, ilave düzenlenecek otobüs seferleri ve benzeri toplu ulaşım araçlarını tercih etmeleri uygun olacaktır.

İSTANBUL'DA 9 BİN 500 PERSONEL GÖREVLİ OLACAK

Program alanına özel araçlarıyla ulaşım sağlayacak olan vatandaşlarımız, CNR EXPO ve Atatürk Havaalanı Otoparklarını kullanacaklardır. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek program için 9 bin 500, İl genelinde alınacak emniyet tedbirleri için 25 bin personel görevlendirilecektir.” denildi.

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