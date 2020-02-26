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İstanbul'da 155 çift 'evet' demek için 29 Şubat'ı seçti

İstanbul'da 155 çift, şubatın 29 çektiği yılda dünya evine girmek için nikah dairelerine başvurdu.

AA | 26.02.2020 - 12:35..
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Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi, bu yıl yaşanıyor.

AA muhabirinin İstanbul'daki 39 ilçenin evlendirme dairelerinden aldığı bilgiye göre, bu yıl cumartesi gününe denk gelen 29 Şubat'ta evlenmek için 155 çift başvuru yaptı.

29 Şubat'ın pazartesi gününe denk geldiği 2016 yılında İstanbul'da 129 çift dünya evine girmişti.

İstanbul'da 155 çift 'evet' demek için 29 Şubat'ı seçti

EN ÇOK BAŞVURU KADIKÖY'DE

İstanbul'da 29 Şubat'a nikah tarihi almak için en çok başvuru, sırasıyla Kadıköy, Küçükçekmece ve Ataşehir ilçelerindeki evlendirme dairelerine yapıldı. Kadıköy'de 14, Küçükçekmece'de 12, Ataşehir'de 9 çift başvuruda bulundu.

8 İLÇEDE 29 ŞUBAT'I TERCİH EDEN ÇIKMADI

İstanbul'un 8 ilçesinde hiçbir çift, evlilik tarihlerinin 29 Şubat olmasını istemedi. Tuzla, Silivri, Sarıyer, Çatalca, Sultanbeyli, Adalar Şile ve Sultangazi'de nikah için 29 Şubat'ı tercih eden çıkmadı. 2016'da Bahçelievler, Zeytinburnu, Şişli, Tuzla, Sarıyer, Esenler, Bayrampaşa, Esenyurt, Sultanbeyli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Adalar ilçelerinde'de 29 Şubat'ta nikah kıyılmamıştı.

İstanbul'un 39 ilçesinde 29 Şubat 2020 ve 29 Şubat 2016'daki nikah sayıları şu şekilde:

İstanbul'da 155 çift 'evet' demek için 29 Şubat'ı seçti

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