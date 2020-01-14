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İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, Kartal ilçesinin 14 mahallesinde 15 Ocak Çarşamba günü saat 03.00'e kadar su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 10:11..
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İstanbul'un Kartal ilçesinde, bugün saat 09:00'dan itibaren olmak üzere 18 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

KESİNTİ 14 MAHALLEYİ ETKİLEYECEK

Kartal Belediyesi'nin internet sitesinden yaptığı duyuruda “İSKİ, Kartal Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları kapsamında Kartal'ın 14 mahallesinde, 18 saat süreyle su kesintisinin yaşanacağını bildirildi.'' fadeleri kullanıldı.

İSKİ tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde;

''Kartal Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesi; Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet Mahallelerine 14 Ocak 2020 Salı günü 09.00 ile 15 Ocak 2020 Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında 18 saat süreyle su verilemeyecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."

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