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İstanbul'da 2 bin 141 kişiye ceza uygulandı

Korona tedbiri kapsamında, kurallara uymayan iş yerlerine, kişilere ve araç sürücülerine yaklaşık 1,5 milyon lira idari para cezası kesildi.

AA |
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İstanbul'da 2 bin 141 kişiye ceza uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 28 Mart-5 Nisan arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, kurallara uymayan kişilere, iş yerlerine ve araçlara işlem yaptı.

2 BİN 141 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Kurallara uymayan 2 bin 241 kişiye idari para cezası uygulanırken, bu kişilerden 20'sinin 20 yaş altı olduğu öğrenildi.

Tedbir yasaklarına uymayan 95 iş yeri mühürlenirken 43 araç da trafikten men edildi.

CEZALARIN TOPLAMI 1 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine, kişilere ve araç sürücülerine toplam 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da 2 bin 141 kişiye ceza uygulandı

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