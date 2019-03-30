taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

İstanbul’da 2 lise öğrenci okul çıkışı bıçaklandı

Bahçelievler’de bir liseden çıkan 2 öğrenci kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

İHA | 30.03.2019 - 09:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Vücutlarının farklı yerlerinden yaralanan 2 öğrencinin yardımına okul yönetimi koşarken saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

EVLERİNE GİDECEKLERDİ, BIÇAKLANDILAR

Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir lisede, 12. sınıf öğrencisi olan B.B. (17) ve A.A.T. (17) ders bitimi sonrası okuldan çıkarak evlerine gitmek için yola çıktı. 2 öğrenci okulun arka tarafına geldikleri sırada bir anda henüz bilinmeyen bir sebepten kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçak darbelerinin hedefi olan iki öğrenci vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı olarak okullarına gelen öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da 2 lise öğrenci okul çıkışı bıçaklandı

İLK MÜDAHALE OKULDA YAPILDI

Okul yönetimi yaralı öğrencilerin durumuna bakarak okul içerisinde ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ardından okula gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan iki öğrenciyi sedyeyle ambulansa taşıyarak çevredeki en yakın hastaneye sevk etti.

DURUMLARI İYİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralanan 2 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri okul çevresinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

Saadet Partisi'nde bir aday daha HDP yüzünden istifa etti

79
Seçimde oy verirken dikkat edilecek 10 husus

Seçimde oy verirken dikkat edilecek 10 husus

15
ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

ABD'den Rusya'ya Venezuela 'ihtarı'

47
Polisten kaçan alkollü stajyer sürücüye 20 bin TL ceza

Polisten kaçan alkollü stajyer sürücüye 20 bin TL ceza

47
İsveç'te Müslümanlara küfreden 91 yaşındaki kişiye ceza

İsveç'te Müslümanlara küfreden 91 yaşındaki kişiye ceza

25
Kandil'e 'Pençe operasyonu'

Kandil'e 'Pençe operasyonu'

29
Erdoğan, AK Parti İstanbul adaylarıyla gündemi yorumladı

Erdoğan, AK Parti İstanbul adaylarıyla gündemi yorumladı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir