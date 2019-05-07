İstanbul'da 2 PKK’lı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldan şehre gelen terör örgütü PKK/KCK'nın 2 üyesini tespit ederek çalışma başlattı.

DAĞ KADROSUNDAN

Yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde bazı adreslere baskın düzenleyen güvenlik güçleri, örgütün dağ kadrosundan gelip İstanbul’da saklanan 2 PKK’lıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 hücre üyesi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yakalanan PKK’lıların eylem hazırlığında olup olmadığı henüz bilinmezken, emniyet güçleri şahısların İstanbul’daki bağlantılarını araştırıyor.