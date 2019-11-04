İstanbul'da 20 saat sürecek su kesintisi

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle, yarın saat 11:00'den itibaren 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi olacak.

İSKİ, saatlerce etkili olacak kesintilerin yaşanacağı bölgeleri açıkladı;

FATİH 10 SAAT

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray

ZEYTİNBURNU 10 SAAT

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe

BEYOĞLU 10 SAAT

Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

BEŞİKTAŞ 10 SAAT

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek

KADIKÖY 10 SAAT

Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe, Hasanpaşa

ÜSKÜDAR 10- 20 SAAT

Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil 10 saat Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk’ün üst kotları 20 saat

ATAŞEHİR 20 SAAT

Örnek, Esatpaşa ve Fetih

ÜMRANİYE 20 SAAT

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler 10 saat Atatürk Mahallesi’nin üst kotları

BEYKOZ 10 SAAT

Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı