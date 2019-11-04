İstanbul'da 20 saat sürecek su kesintisi

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle, yarın saat 11:00'den itibaren 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi olacak.
İSKİ, saatlerce etkili olacak kesintilerin yaşanacağı bölgeleri açıkladı;
FATİH 10 SAAT
Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray
ZEYTİNBURNU 10 SAAT
Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe
BEYOĞLU 10 SAAT
Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
BEŞİKTAŞ 10 SAAT
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek
KADIKÖY 10 SAAT
Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe, Hasanpaşa
ÜSKÜDAR 10- 20 SAAT
Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil 10 saat Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk’ün üst kotları 20 saat
ATAŞEHİR 20 SAAT
Örnek, Esatpaşa ve Fetih
ÜMRANİYE 20 SAAT
Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler 10 saat Atatürk Mahallesi’nin üst kotları
BEYKOZ 10 SAAT
Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı