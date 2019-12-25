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İstanbul'da 2019 yılında 52 kadın öldürüldü

Megakent'te 2019'da 282 kişi cinayete kurban gitti. Bunların 52'si ise kadın.

DHA | 25.12.2019 - 11:40..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan istatistiklere göre 2019 yılı içinde, 24 Aralık 2019 tarihine kadar 260 olay meydana geldiği belirtildi.

Bu olaylarda 282 kişi öldürülürken, polis yaptığı çalışmalarda 645 şüpheliyi yakaladı. Bu kişilerden 127'sinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Faili meçhul olarak gözüken 6 olayın, failinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İstanbul'da 2018 yılında 314 cinayet işlenmiş, 303'ü aydınlatılmıştı.

CİNAYET SUÇLAMASIYLA BİR YILDA  614 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği kayıtlarına göre cinayetlerle ilgili gözaltına alınan erkek şüpheli sayısı 614 olarak kayıtlara geçerken, 31 kadın şüphelinin de cinayet işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul'da işlenen cinayetlerin 49'u yabancı uyruklu şahıslar tarafından işlendi. Polis bu cinayetlerin 48'inde şüphelileri gözaltına alırken, 1 olay ise faili meçhul olarak kaldı.

EN FAZLA CİNAYET FATİH'TE İŞLENDİ

Polis kayıtlarına göre 2019 yılı 24 Aralık tarihi itibariyle en fazla cinayet, Fatih ilçesinde işlendi. Fatih'te 27 kişi hayatını kaybederken, ikinci sırada 22 ölüm olayıyla Küçükçekmece ilçesi, 3.sırada ise 17 cinayetle Esenyurt bulunuyor. İstanbul'da cinayet işlenmeyen iki ilçe  Şile ve Adalar oldu. Çatalca ilçesinde ise  bir cinayet işlendi. 2019 yılı içinde Kadıköy'de 7, Beyoğlu'nda 15,.Şişli'de 8, Gaziosmanpaşa'da 12, Kağıthane'de 11, Esenler'de 9 , Sultangazi 10, Zeytinburnu 12, Bahçelevler 12  cinayet işlendiği öğrenildi.

EN FAZLA CİNAYET TABANCAYLA İŞLENDİ

Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre İstanbul'da işlenen cinayetlerin 123'ünün tabanca ile işlendiği tespit edildi. 88 cinayette bıçak kullanılırken; av tüfeği ile 12, darbedilerek 13, boğarak ise 9, 11 cinayetin ise neyle işlendiği belirlenemedi.

EN ÇOK NİSAN VE EKİM AYLARINDA CİNAYET İŞLENDİ

İstanbul'da 2019 yılında işlenen cinayetlerin en çoğu 29'ar cinayetle nisan ve ekim aylarında işlendi. İstatistiklere göre diğer aylarda işlenen cinayetler;

Ocak...........            22

Şubat ayı.....           11

Mart ayı.....             25

Nisan ...........          29

Mayıs ..........          22

Haziran.........         26

Temmuz......           25

Ağustos......             17

Eylül...........            24

Ekim.......               29

Kasım.......            18

Aralık.........           12

EN ÇOK SOKAKTA CİNAYET İŞLENDİ

İstanbul'da meydana gelen cinayet olaylarının polis kayıtlarına göre 127'si, sokak üzerinde meydana geldi.  26 cinayet cadde üzerinde, 80 cinayet ise ev içinde meydana geldi. 9 cinayet  araç içinde işlenirken, boş arazide 13, parklarda ise 4 cinayet işlendi. İş yeri önünde ise bir cinayet meydana geldi.

113 CİNAYETİN SEBEBİ BELİRSİZ KALDI

Cinayet Büro Amirliği kayıtlarına göre İstanbul'daki cinayetlerin 113'ünün sebebi belirsiz kaldı. 32 cinayet aile içi şiddet, 17 cinayet eski husumet, 18 cinayet alacak verecek, 2 cinayet trafik kavgası, 1 cinayet kan davası, 4 cinayet aşk yüzünden, 2 cinayet uyuşturucu yüzünden , 32 cinayetin muhtelif sebepli kavga sonucu  işlendiği belirtildi. İstanbul'da alkol yüzünden 2, gasp sonucu 3, psikolojik sebeple 1, mukavemet sonucu 1 kişinin öldüğü, ayrıca kadın meselesi yüzünden 5 cinayet işlendiği öğrenildi. İstanbul'daki 27 cinayet ise diğer sebeplerden işlendi.

PAZAR VE PAZARTESİ 50'ŞER CİNAYET İŞLENDİ

İstanbul'da en fazla cinayet ise pazar ve pazartesi günleri işlendi. İstatistiklere göre 2019 pazar günlerinde 50 cinayet, pazartesi günleri de 50 cinayet işlendi. Salı günleri 34 cinayet işlenirken, çarşamba 30 cinayet, perşembe 30 cinayet işlendiği kayıtlara geçti. 2019 yılında en az cinayet işlenen gün ise cuma günü oldu. Cuma günü 29 cinayet işlenirken Cumartesi günü ise 40 cinayet işlendiği öğrenildi.

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