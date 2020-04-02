İstanbul'da 21 bin sahte maske ele geçirildi

Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, kurumun genel merkezinde tecrit edilmesi kararlaştırıldı. Netanyahu da yeniden karantinaya alındı.

Sevdiklerimizle kucaklaşmak, el öpmek, sırt sıvazlamak, el sıkışmak, artık ‘sosyal mesafe’yi korumak adına geçici olarak terk ettiğimiz alışkanlıklarımızdan oldu.

Krav maga, İsrail ordusu tarafından geliştirilen ve öldürücü hamlelerinin çıkarılarak kişisel savunma sağlamayı mümkün kılan bir dövüş tekniğidir.

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Koronavirüsün fendini temizlik yenecek

Temiz olmanın erdemi, koronavirüs salgınında kendisini bir kez daha açıkça belli etti.