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İstanbul'da 21 bin sahte maske ele geçirildi

İzin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyeside 21 bin 950 maske ele geçirilirken, iki iş yeri de mühürlendi.

DHA |
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İstanbul'da 21 bin sahte maske ele geçirildi

İstanbul'un Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde, iki farklı tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığını bilgisine üzerine, emniyet ekipleri harekete geçti.

21 BİN MASKE VE ÇOK SAYIDA MALZEME BULUNDU

İki ilçedeki atölyelere düzenlenen operasyon sonucu, satışa hazır halde 21 bin 950 maske, 22 top rulo halinde maske kumaşı, bin 200 maske kutusu ve 22 maske dikiminde kullanılan dikiş makinesi ele geçirildi.

Ruhsatı bulunmayan ve izin belgesi olmadan üretim yapan 2 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

İstanbul'da 21 bin sahte maske ele geçirildi

İstanbul'da 21 bin sahte maske ele geçirildi

İstanbul'da 21 bin sahte maske ele geçirildi

İstanbul'da 21 bin sahte maske ele geçirildi

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