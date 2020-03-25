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İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı

Farklı ilçelerde görevli olan 24 hekim ve hemşirenin korona testinin pozitif çıkması sonucu, sağlık çalışanları tedaviye alındı.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 09:00..
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İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

"EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ TULUM VE GÖZLÜK"

Aile hekimlerinin en büyük eksiğinin tulum ve gözlük olduğunu belirten Dr. Kutbettin Demir, sağlık çalışanları için, "Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu." dedi.

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı

"SAĞLIK DURUMLARINDA ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK"

Sağlık çalışanlarının durumunun iyi olduğunu belirten Kutbettin Demir, "Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok."

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı

"ACİL DURUMLAR DIŞINDA GELMEYİN"

Hiçbir vatandaşın acil durum ve ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten Dr. Demir, "Bugün bile avucunun kaşındığını, gözünün seyirdiğini belirterek muayeneye gelenler var. Sağlık merkezleri en riskli yerler. Vatandaşlarımıza ‘Acil durumlar dışında gelmeyin’ diyoruz." ifadelerini kullandı.

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