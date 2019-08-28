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İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.

DHA | 28.08.2019 - 21:50..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin her noktasının birbirinden farklı olduğunu belirtti ve 30 Ağustos'tan itibaren 24 saat kesintisiz ulaşımı getireceğini söyledi.

"BİR TÜRLÜ BAŞLANAMAYAN BU UYGULAMAYI BAŞLATACAĞIZ"

Törende konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: “Bu şehir 24 saat yaşıyor. Gece mesaisine kalandan, gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden taşımanın sağlanmasıyla ilgili ne yazık ki, bir türlü başlanamayan bu uygulamayı özellikle metro hatlarında ve de çok yoğun metro hatlarında, çok yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşımla ilgili 30 Ağustos gece 12'den sonra, 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız. Bunu şimdiden müjde edelim."

İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız

İstanbul'da 24 saat ulaşım başlıyor

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