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İstanbul'da 24 saat ulaşım dönemi

Mega kent İstanbul'da 30 Ağustos'tan itibaren cuma ve cumartesi geceleri de 6 metro hattı ve 24 otobüs hattında ulaşım mümkün olacak.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 14:02..
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İstanbul'da 24 saat ulaşım dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların beklediği 24 saat ulaşımla ilgili detayları paylaştı.

"CUMA VE CUMARTESİ ULAŞIM OLACAK"

İmamoğlu şunları söyledi: "30 Ağustos 00.30 itibariyle metro ve otobüs hatlarında 24 saat ulaşım başlayacak. Bu talep kampanya döneminde ve göreve geldikten sonra tarafımıza iletildi. İstanbul'un yoğun hatlarında 30 Ağustos gecesi ulaşımı başlatıyoruz. 00.30 ile 5.30 arası bu ulaşım sağlanacak. Cuma ve cumartesi gecesi olacak. 365 güne niyet ettik ama daha ona var. Bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek."

İstanbul'da 24 saat ulaşım dönemi ViDEO

GECE ULAŞIMI OLACAK METRO HATLARI

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı)
M1B (Yenikapı-Kirazlı)
M2 (Yenikapı-Hacıosman)
M4 (Kadıköy-Tavşantepe)
M5 (Üsküdar-Çekmeköy)
M6 (Levent-Boğaziçi Üniversitesi)

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