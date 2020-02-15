taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi

İstanbul'un bazı bölgelerinde 8 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sular kesilecek.

İHA | 15.02.2020 - 13:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan duyuruya göre, Çeliktepe -Ayazağa, Çeliktepe - Seyrantepe - 4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım - onarım çalışmaları sebebiyle 18 Şubat 2020 Salı günü 10.00 ile 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle sular kesilecek.

SU ALAMAYACAK BÖLGELER

Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

Sarıyer ilçesi: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

Beşiktaş ilçesi: Konaklar ve Levent Mahalleleri.

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da CHP kongresinde kavga
CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.
Birbirlerine bıçak çeken baba öldü oğlu yaralandı
Afyonkarahisar'da kavga eden baba-oğul, birbirlerine bıçak ile saldırdı. Eşi ile oğlunu ayırmaya çalışan anne de bıçaklanarak, yaralandı.
Hakkari'de kar, iş makinesinin boyunu aştı
Kar yağışı nedeniyle 24 köy ve 95 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolu açmak için ekipler büyük bir mücadele sergiledi.
CHP’den İş Bankası açıklaması
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri, Hazine'ye devredilecek olmasına CHP kanadından mesaj geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
256
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi
191
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
217
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
215
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
46
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
102
Takviye komandolar Suriye sınırında
Takviye komandolar Suriye sınırında
113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir