İstanbul’da 25 bin TL’lik motosiklet hırsızlığı kamerada

1 Şenol Güneş'in futbolcular hakkındaki raporu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Larin, Vagner Love ve Gökhan Töre'nin satılmasını istedi. Güneş'in sözleşmesini uzatın dediği futbolcular ise Babel ve Adriano.

2 Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır Modern tank topu mühimmatının bin adetlik ilk kafilesi teslim edilirken, envanterdeki tanklarla yapılan atışlı testler başarıyla gerçekleştirildi.

3 İZBAN’dan ek seferlerin durdurulması kararına itiraz Ervüz, işverenin önerdiği yüzde 26’lık ücret zammını geri çekmesini eleştirerek,"Bu durum çocuklar arasındaki ‘Küstüm’ tarzı bir olay. Bürokraside, sözleşme tekniğinde böyle bir şey yok" dedi.

4 Atatürk Havalimanı'nda Sloven profesörün boş vakit koşusu Atatürk Havalimanı'nda uçağının kalkışına 6 saat olan Slovenyalı ünlü ekonomi profesörü Milan Vodopivec, zamanını terminal içinde ilginç bir şekilde değerlendirdi.

5 Suriyeli Kürtler: ABD bize kazık attı Suriye'de yaşayan Kürtler, bölgeden çekilmeye hazırlanan ABD'nin onlara ihanet ettiğini belirterek Esad hükümetinden yardım istedi.

6 Mersin’de 5 milyon lira değerinde skunk ele geçirildi Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.