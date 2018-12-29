İstanbul’da 25 bin TL’lik motosiklet hırsızlığı kamerada

Şişli'de, 28 Kasım günü saat 05.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde gezerek keşif yapan motosikletli 2 hırsız, park halinde bulunan 25 bin TL değerindeki motosikleti gözüne kestirdi.
KİLİDİ KIRIP UZAKLAŞTILAR
Sokağın sakinleşmesini bekleyen hırsızlar, sabah saatlerinde sokağa tekrar gelerek bir süre bekledi. Çevrede kimsenin olmadığını gören kasklı hırsızlar, harekete geçerek motosikletin kilidini kırıp tekrar uzaklaştı.
İstanbul’da 25 bin TL’lik motosiklet hırsızlığı VİDEO
ÇALIP KAÇTILAR
Bir süre sonra tekrar gelen hırsızlar, kaşla göz arasında motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların gelerek motosikleti alıp kaçtıkları görülüyor.