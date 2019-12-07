Bağcılar ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasında, ekipler tarafından kaçak akaryakıt ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

26 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT

Yapılan aramalarda, 26 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kaçak akaryakıt taşımacılığı yaptığı belirlenen bir tankere de el konuldu.



Gözaltına alınan iki şüphelinin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi