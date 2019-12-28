İstanbul'da 28 yaşında genç kadın evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli’de, akşam saat 22.00 sularında Şişli Paşa Mahallesi'inde işten eve gelen koca, kapıyı açtığında karısı M.A.’nın salonda hareketsiz yattığını gördü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Karısını ölü bulan talihsiz adam sinir krizi geçirerek, bağırmaya başladı. Bağırışları duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede 28 yaşındaki M.A’nın öldüğünü belirledi.Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU BELİRLEYECEK

Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi morga kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan genç kadının öldüğünü haber alan yakınları eve akın ederek, ağıt yaktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.